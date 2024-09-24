МИД отреагировал на заявление Павела о временной оккупации некоторых украинских территорий

В МИД подчеркнули, что временные решения не возобновят мир, а лишь отсрочат войну

Петр Павел (Фото: Andre Pain/EPA)

Вывод российских оккупационных войск с суверенной территории Украины в пределах ее международно признанных границ является одним из обязательных пунктов Формулы мира президента Владимира Зеленского. Так Министерство иностранных дел отреагировало на заявление президента Чехии Петра Павела о том, что Украина должна смириться с временной оккупацией некоторых территорий.

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В МИД отметили, что вывод оккупационных войск и другие положения Формулы будут гарантировать всеобъемлющий, справедливый и долговременный мир не только для Украины, но и для всего европейского континента и мира.

"Отмечаем, что не может быть половинчатых решений, когда речь идет о человеческих жизнях, свободе, общих ценностях, справедливости за российские преступления, восстановлении международного мира и безопасности. В этом контексте временные решения не возобновят полноценный мир, а лишь отсрочат войну", – говорится в заявлении.

МИД призвал к объединению усилий по воплощению Формулы мира в интересах всех наций, уважающих Устав ООН и ценность человеческой жизни.

"Должны вместе усилить давление на Россию, чтобы принудить ее к справедливому миру, освобождению территорий Украины и уважению международного права. Это реалистичный сценарий, который мы способны воплотить совместными усилиями", — подчеркнули в ведомстве.

Павел в интервью The New York Times сказал, что усталость от полномасштабной войны "растет повсюду", поэтому Украине "нужно быть реалистом" по поводу перспектив возвращения территорий, оккупированных Россией.

"Скорее всего, результатом войны будет то, что часть украинских территорий временно окажется под российской оккупацией", — заявил президент Чехии.

14 июня 2024 года российский диктатор Путин заявил, что оккупанты якобы "немедленно прекратят огонь", а Кремль будет готов к переговорам, если Силы обороны выйдут с территории четырех украинских областей.

Президент Зеленский назвал заявления Путина о прекращении войны ультиматумом и сравнил его с Гитлером. Он заявил, что Украина может вести переговоры с Россией через посредников и в качестве примера привел формат Черноморской зерновой инициативы.

25 июля Павел заявил, что для того, чтобы переговоры о мире в Украине дали результат, к ним следует приобщить Китай и Россию.

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