В МИД Чехии объяснили слова Павела о временной оккупации украинских территорий

Замглавы МИД считает, что Петр Павел оценивал текущую ситуацию как бывший генерал и солдат

Петр Павел (Фото: Sarah Yenesel / EPA)

Президент Чехии Петр Павел оценил нынешнюю ситуацию на фронте в Украине, когда допустил, что некоторые украинские территории продолжат находиться под оккупацией России после завершения войны, однако именно украинцы должны решать, на каких условиях возможно прекращение огня. Такое мнение озвучил заместитель министра иностранных дел Чехии Ян Мариан в комментарии Радио Свобода.

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Мариан подчеркнул, что Павел – большой сторонник Украины, поэтому продвигает Формулу мира президента Владимира Зеленского.

По словам замглавы МИД, президент Чехии оценивал нынешнюю ситуацию как бывший генерал и солдат.

"О будущем мирном урегулировании или любом решении — во-первых, я считаю, что мы должны дать Украине решать, какие условия являются приемлемыми. Во-вторых, мы полностью поддерживаем Формулу мира. Это правильный путь. В-третьих, если будет любое соглашение о прекращении огня, я боюсь, это будет только временно", – заявил Мариан.

Он добавил, что это было в 2014–2015 годах после подписания Минских соглашений.

"Поэтому президент Павел может быть прав, что могут быть определенные временно оккупированные территории, но это не меняет нашего подхода", — резюмировал замглавы МИД Чехии.