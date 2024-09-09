Начальник Генштабу Чехії закликав дозволити Україні далекобійні удари по Росії

Ржегка зазначив, що Росія лише "бринькає" ядерною зброєю і лякає союзників

Карел Ржегка з візитом в Україні (Фото: René Volfík, iROZHLAS.cz)

Захід має зняти обмеження щодо використання далекобійної зброї для України, вважає начальник Генштабу Чехії Карел Ржегка. Українці мають право захищатися так, як вважатимуть за потрібне, цитує його Radio Prague International.

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"Ці обмеження необхідно зняти, тому що для українців законно та легітимно захищатися, навіть нападаючи на російську територію, тому що вони не можуть боксувати зі зв'язаною за спиною однією рукою", – заявив Ржегка в дискусійній програмі чеського телебачення "Питання Вацлава Моравця".

Аеродроми, з яких злітають російські винищувачі для бомбардувань, перебувають у зоні досяжності наявної зброї. І західні союзники можуть допомогти Україні захистити мирних людей від ударів, вважає Ржегка.

"Було б абсолютно легітимно, якби українці змогли атакувати й територію Росії", – наголосив генерал.

США, Німеччина, Франція та Британія бояться ескалації конфлікту та можливої ядерної війни. Але, за словами чеського генерала, Курська операція показала, що всі гучні заяви росіян – просто слова.

"Ситуація в Курській області показала деяким західним лідерам, що не варто боятися ескалації та червоних ліній, тому що росіяни досі "бринькають" ядерною зброєю, але коли українці вторглися і захопили весь округ, нічого не сталося", – підсумував він.

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