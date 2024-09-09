Начальник Генштаба Чехии призвал разрешить Украине дальнобойные удары по России

Ржегка отметил, что Россия только "бренчит" ядерным оружием и пугает союзников

Карел Ржегка с визитом в Украине (Фото: René Volfík, iROZHLAS.cz)

Запад должен снять ограничения на использование дальнобойного оружия для Украины, считает начальник Генштаба Чехии Карел Ржегка. Украинцы имеют право защищаться так, как сочтут нужным, цитирует его Radio Prague International.

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"Эти ограничения необходимо снять, потому что для украинцев законно и легитимно защищаться, даже нападая на российскую территорию, потому что они не могут боксировать со связанной за спиной одной рукой", – заявил Ржегка в дискуссионной программе чешского телевидения "Вопросы Вацлава Моравеца".

Аэродромы, с которых взлетают российские истребители для бомбежек, находятся в зоне досягаемости существующего оружия. И западные союзники могут помочь Украине защитить мирных жителей от ударов, считает Ржегка.

"Было бы абсолютно легитимно, если бы украинцы смогли атаковать и территорию России", – подчеркнул генерал.

США, Германия, Франция и Британия боятся эскалации конфликта и вероятной ядерной войны. Но, по словам чешского генерала, Курская операция показала, что все громкие заявления россиян – просто слова.

"Ситуация в Курской области показала некоторым западным лидерам, что не стоит бояться эскалации и красных линий, потому что россияне до сих пор "бренчат" ядерным оружием, но когда украинцы вторглись и захватили весь округ, ничего не произошло", – подытожил он.

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