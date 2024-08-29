Чехія переконуватиме союзників зняти для України обмеження на удари вглиб РФ

Ян Ліпавський заявив, що Україна має повне право захищатися від російської агресії, включно й діяти на території країни, яка першою здійснила напад

Ян Ліпавський (Фото: ЕРА)

Чехія зобов'язується взяти на себе роль країни, яка має переконати західних союзників дозволити Україні використовувати їхню зброю для ударів углиб Росії. Про це у Брюсселі заявив міністр закордонних справ країни Ян Ліпавський.

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Дипломат зазначив, що обговорення цього питання у столиці Євросоюзу є частиною "нескінченного серіалу" допомоги Україні. Він припустив, що у разі, якщо західним союзникам таки вдасться домовитися, Україна зможе завдавати ударів по території РФ їхньою далекобійною зброєю вже через пів року.

Голова МЗС Чехії наголосив, що Україна має повне право захищатися від російської агресії, зокрема й діяти на території країни, яка першою здійснила напад.

"Літаки з бомбами й ракетами, що руйнують українські міста, летять з аеродромів на території РФ. Отже, логічним є спробувати запобігти таким ударам ще раніше, ніж ці ракети та бомби будуть у повітрі", – заявив Ліпавський.

Він наголосив, що його країна всіляко переконуватиме союзників у необхідності послабити заборону на удари вглиб країни-агресорки.

У червні видання The Washinghton Post із посиланням на двох анонімних українських чиновників писало, що без дозволу на далекобійні удари Україна не може уразити західною зброєю ключові аеродроми у Росії.

19 серпня президент Зеленський заявив, що якби партнери зняли всі обмеження на застосування далекобійної зброї по території Росії, то українським військовим не потрібно було б заходити на територію РФ задля захисту прикордоння та знищення російських сил.

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