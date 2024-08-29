Чехия будет убеждать союзников снять для Украины ограничения на удары вглубь РФ

Ян Липавский заявил, что Украина имеет полное право защищаться от агрессии РФ, включая действия на территории страны, первой совершившей нападение

Ян Липавский (Фото: ЕРА)

Чехия обязуется взять на себя роль страны, которая должна убедить западных союзников разрешить Украине использовать их оружие для ударов вглубь России. Об этом в Брюсселе заявил министр иностранных дел страны Ян Липавский.

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Дипломат отметил, что обсуждение этого вопроса в столице Евросоюза является частью "бесконечного сериала" помощи Украине. Он предположил, что в случае, если западным союзникам таки удастся договориться, Украина сможет наносить удары по территории РФ их дальнобойным оружием уже через полгода.

Глава МИД Чехии подчеркнул, что Украина имеет полное право защищаться от российской агрессии, включая действия на территории страны, первой совершившей нападение.

"Самолеты с бомбами и ракетами, которые разрушают украинские города, летят с аэродромов на территории РФ. Следовательно, логично попытаться предотвратить такие удары еще раньше, чем эти ракеты и бомбы будут в воздухе",- заявил Липавский.

Он подчеркнул, что его страна будет всячески убеждать союзников в необходимости ослабить запрет на удары вглубь страны-агрессора.

В июне The Washinghton Post со ссылкой на двух анонимных украинских чиновников писало, что без разрешения на дальнобойные удары Украина не может поразить западным оружием ключевые аэродромы в России.

19 августа президент Зеленский заявил, что если бы партнеры сняли все ограничения на применение дальнобойного оружия по территории России, то украинским военным не нужно было бы заходить на территорию РФ для защиты пограничья и уничтожения российских сил.

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