Зеленский провел два совещания. Одно из них о дальнобойном оружии, детали – засекречены

"Наращиваем украинскую дальнобойную силу", – написал президент, не вдаваясь в детали

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что 29 августа провел два важных совещания, детали одного из них – закрыты. В то же время он намекнул, что речь шла об украинском дальнобойном оружии.

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По словам Зеленского, тема первого совещания напрямую касалась фронта. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский и начальник Генштаба Анатолий Баргилевич доложили по каждому направлению.

"Наибольшее внимание – Покровск и Торецк. Обеспечение наших бригад и конкретные оборонные действия. Спасибо всем подразделениям, которые действительно стойко бьются на позициях", – написал глава государства.

Отдельно была обсуждена ситуация в Курской области. Зеленский подчеркнул, что задачи операции реализуются.

На втором совещании докладывали Сырский, начальник Службы безопасности Украины Василий Малюк, глава Главного управления разведки Кирилл Буданов и глава Минстратегпрома Александр Камышин.

Зеленский заявил, что детали совещания – закрыты.

"Единственное, что стоит отметить – это благодарность всем нашим разработчикам и производителям дальнобойного оружия. Наращиваем украинскую дальнобойную силу", – подытожил президент.

24 августа 2024 года, в День Независимости, Зеленский сообщил, что Украина впервые ударила по армии России новым оружием – ракетой-дроном "Паляниця".

27 августа Зеленский заявил, что Украина создала первую баллистическую ракету, успешно прошедшую испытание.

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