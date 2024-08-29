Зеленський провів дві наради. Одна з них про далекобійну зброю, деталі – засекречено

"Нарощуємо українську далекобійну силу", – написав президент, не вдаючись у деталі

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що 29 серпня провів дві важливі наради, деталі однієї з них – закриті. Водночас він натякнув, що йшлося про українську далекобійну зброю.

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За словами Зеленського, тема першої наради напряму стосувалася фронту. Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський і начальник Генштабу Анатолій Баргилевич доповіли щодо кожного напрямку.

"Найбільше уваги – Покровськ і Торецьк. Забезпечення наших бригад і конкретні оборонні дії. Дякую всім підрозділам, які справді стійко б’ються на позиціях", – написав глава держави.

Окремо було обговорено ситуацію на Курщині. Зеленський наголосив, що завдання операції реалізовуються.

На другій нараді доповідали Сирський, начальник Служби безпеки України Василь Малюк, глава Головного управління розвідки Кирило Буданов та глава Мінстратегпрому Олександр Камишін.

Зеленський заявив, що деталі наради – закриті.

"Єдине, що варто зазначити, – це вдячність усім нашим розробникам і виробникам далекобійної зброї. Нарощуємо українську далекобійну силу", – підсумував президент.

24 серпня 2024 року, у День Незалежності, Зеленський повідомив, що Україна вперше вдарила по армії Росії новою зброєю – ракетою-дроном "Паляниця".

27 серпня Зеленський заявив, що Україна створила першу балістичну ракету, яка успішно пройшла випробування.

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