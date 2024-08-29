Глава МЗС Чехії: Постачання Україні артснарядів відбуваються за планом

Усі постачання в рамках чеської ініціативи щодо боєприпасів відбуваються відповідно до контрактів

Ян Ліпавський (Фото: ЕРА)

Постачання Україні артилерійських снарядів, закуплених союзниками у межах чеської ініціативи, здійснюються за встановленим планом. Про це у Брюсселі повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, передають Ceske Noviny.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"З боєприпасами обіцянка виконується, йдеться більше про зусилля щодо забезпечення протиповітряної оборони. Ситуація складна, тому що систем протиповітряної оборони мало, і кожен захищає їх, тому що потрібно мати можливість захищати і свій власний повітряний простір", – заявив глава чеського МЗС.

Прага оголосила, що завдяки ініціативі Чехії Україна отримає 100 000 артилерійських снарядів у липні-серпні. До кінця року Україна може отримати загалом 500 000 одиниць великокаліберних боєприпасів.

Ситуація в Україні стала головною темою на сьогоднішній неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу.

25 червня 2024 року прем'єр Чехії Фіала заявив, що Україна вже отримала першу партію боєприпасів, закуплених для Сил оборони в межах чеської ініціативи.

20 серпня міністерка оборони Чехії Чернохова заявила, що частина прибутків, отриманих від російських активів, заморожених у Євросоюзі, буде спрямована на постачання боєприпасів для України у межах чеської ініціативи.

До ініціативи Чехії щодо закупівлі артснарядів для ЗСУ долучилися Канада, Фінляндія, Бельгія, Німеччина, Нідерланди, Португалія, Франція, Велика Британія, Данія, Швеція, Норвегія, Литва та інші країни.

Читайте також: Чехія переконуватиме союзників зняти для України обмеження на удари вглиб РФ