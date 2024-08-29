Глава МЗС Чехії: Постачання Україні артснарядів відбуваються за планом
Постачання Україні артилерійських снарядів, закуплених союзниками у межах чеської ініціативи, здійснюються за встановленим планом. Про це у Брюсселі повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, передають Ceske Noviny.
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"З боєприпасами обіцянка виконується, йдеться більше про зусилля щодо забезпечення протиповітряної оборони. Ситуація складна, тому що систем протиповітряної оборони мало, і кожен захищає їх, тому що потрібно мати можливість захищати і свій власний повітряний простір", – заявив глава чеського МЗС.
Прага оголосила, що завдяки ініціативі Чехії Україна отримає 100 000 артилерійських снарядів у липні-серпні. До кінця року Україна може отримати загалом 500 000 одиниць великокаліберних боєприпасів.
Ситуація в Україні стала головною темою на сьогоднішній неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу.
- 25 червня 2024 року прем'єр Чехії Фіала заявив, що Україна вже отримала першу партію боєприпасів, закуплених для Сил оборони в межах чеської ініціативи.
- 20 серпня міністерка оборони Чехії Чернохова заявила, що частина прибутків, отриманих від російських активів, заморожених у Євросоюзі, буде спрямована на постачання боєприпасів для України у межах чеської ініціативи.
- До ініціативи Чехії щодо закупівлі артснарядів для ЗСУ долучилися Канада, Фінляндія, Бельгія, Німеччина, Нідерланди, Португалія, Франція, Велика Британія, Данія, Швеція, Норвегія, Литва та інші країни.
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