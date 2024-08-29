Глава МЗС Чехії: Постачання Україні артснарядів відбуваються за планом
Ян Ліпавський (Фото: ЕРА)

Постачання Україні артилерійських снарядів, закуплених союзниками у межах чеської ініціативи, здійснюються за встановленим планом. Про це у Брюсселі повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, передають Ceske Noviny.

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"З боєприпасами обіцянка виконується, йдеться більше про зусилля щодо забезпечення протиповітряної оборони. Ситуація складна, тому що систем протиповітряної оборони мало, і кожен захищає їх, тому що потрібно мати можливість захищати і свій власний повітряний простір", – заявив глава чеського МЗС.

Прага оголосила, що завдяки ініціативі Чехії Україна отримає 100 000 артилерійських снарядів у липні-серпні. До кінця року Україна може отримати загалом 500 000 одиниць великокаліберних боєприпасів.

Ситуація в Україні стала головною темою на сьогоднішній неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу.

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