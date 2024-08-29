Глава МИД Чехии: Поставки Украине артснарядов проходят по плану

Все поставки в рамках чешской инициативы по боеприпасам проходят в соответствии с контрактами

Ян Липавский (Фото: ЕРА)

Поставки Украине артиллерийских снарядов, закупленных союзниками в рамках чешской инициативы, проходят по установленному плану. Об этом в Брюсселе сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, передают Ceske Noviny.

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"С боеприпасами обещание выполняется, речь идет больше об усилиях по обеспечению противовоздушной обороны. Ситуация сложная, потому что систем противовоздушной обороны мало, и каждый защищает их, потому что нужно иметь возможность защищать и свое собственное воздушное пространство",- заявил глава чешского МИД.

Прага объявила, что благодаря инициативе Чехии Украина получит 100 000 артиллерийских снарядов в июле-августе. До конца года Украина может получить в общей сложности 500 000 единиц крупнокалиберных боеприпасов.

Ситуация в Украине стала главной темой сегодняшней неформальной встречи министров иностранных дел стран Европейского Союза.

25 июня 2024 года премьер Чехии Фиала заявил, что Украина уже получила первую партию боеприпасов, закупленных для Сил обороны в рамках чешской инициативы.

20 августа министр обороны Чехии Чернохова заявила, что часть доходов, полученных от российских активов, замороженных в Евросоюзе, будет направлена на поставку боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы.

К инициативе Чехии по закупке артснарядов для ВСУ присоединились Канада, Финляндия, Бельгия, Германия, Нидерланды, Португалия, Франция, Великобритания, Дания, Швеция, Норвегия, Литва и другие страны.

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