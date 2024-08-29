Глава МИД Чехии: Поставки Украине артснарядов проходят по плану
Поставки Украине артиллерийских снарядов, закупленных союзниками в рамках чешской инициативы, проходят по установленному плану. Об этом в Брюсселе сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, передают Ceske Noviny.
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"С боеприпасами обещание выполняется, речь идет больше об усилиях по обеспечению противовоздушной обороны. Ситуация сложная, потому что систем противовоздушной обороны мало, и каждый защищает их, потому что нужно иметь возможность защищать и свое собственное воздушное пространство",- заявил глава чешского МИД.
Прага объявила, что благодаря инициативе Чехии Украина получит 100 000 артиллерийских снарядов в июле-августе. До конца года Украина может получить в общей сложности 500 000 единиц крупнокалиберных боеприпасов.
Ситуация в Украине стала главной темой сегодняшней неформальной встречи министров иностранных дел стран Европейского Союза.
- 25 июня 2024 года премьер Чехии Фиала заявил, что Украина уже получила первую партию боеприпасов, закупленных для Сил обороны в рамках чешской инициативы.
- 20 августа министр обороны Чехии Чернохова заявила, что часть доходов, полученных от российских активов, замороженных в Евросоюзе, будет направлена на поставку боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы.
- К инициативе Чехии по закупке артснарядов для ВСУ присоединились Канада, Финляндия, Бельгия, Германия, Нидерланды, Португалия, Франция, Великобритания, Дания, Швеция, Норвегия, Литва и другие страны.
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