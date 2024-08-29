Глава МИД Чехии: Поставки Украине артснарядов проходят по плану
Ян Липавский (Фото: ЕРА)

Поставки Украине артиллерийских снарядов, закупленных союзниками в рамках чешской инициативы, проходят по установленному плану. Об этом в Брюсселе сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, передают Ceske Noviny.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

"С боеприпасами обещание выполняется, речь идет больше об усилиях по обеспечению противовоздушной обороны. Ситуация сложная, потому что систем противовоздушной обороны мало, и каждый защищает их, потому что нужно иметь возможность защищать и свое собственное воздушное пространство",- заявил глава чешского МИД.

Прага объявила, что благодаря инициативе Чехии Украина получит 100 000 артиллерийских снарядов в июле-августе. До конца года Украина может получить в общей сложности 500 000 единиц крупнокалиберных боеприпасов.

Ситуация в Украине стала главной темой сегодняшней неформальной встречи министров иностранных дел стран Европейского Союза.

Читайте также: Чехия будет убеждать союзников снять для Украины ограничения на удары вглубь РФ

артснарядывойначехиявоенная помощьЯн Липавский