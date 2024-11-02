Сейчас ВСУ сдерживают одно из самых мощных наступлений России с 2022-го – Сырский

Александр Сырский (Фото: Telegram главнокомандующего)

В настоящее время Вооруженные Силы Украины сдерживают "одно из самых мощных наступлений" с начала полномасштабного вторжения, сообщил главнокомандующий Александр Сырский во время встречи с делегацией войск Чехии.

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"Проинформировал чешских коллег о ситуации на линии фронта, которая продолжает оставаться сложной. Активные боевые действия, продолжающиеся на отдельных направлениях, требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений. В настоящее время ВСУ сдерживают одно из мощнейших наступлений россиян с начала полномасштабного вторжения", – заявил главком.

Также Сырский отметил, что Чехия является преданной союзницей Украины и стала инициатором ряда "критически важных инициатив", в частности, коалиции по развитию способностей артиллерии, бронетанковой техники, а также авиационной коалиции и коалиции интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны.

В завершение разговора главком поблагодарил начальника чешского Генерального штаба Карела Ржегку и правительство страны за поддержку Украины и выразил надежду на продолжение реализации действующих инициатив.