Сейчас ВСУ сдерживают одно из самых мощных наступлений России с 2022-го – Сырский
В настоящее время Вооруженные Силы Украины сдерживают "одно из самых мощных наступлений" с начала полномасштабного вторжения, сообщил главнокомандующий Александр Сырский во время встречи с делегацией войск Чехии.
"Проинформировал чешских коллег о ситуации на линии фронта, которая продолжает оставаться сложной. Активные боевые действия, продолжающиеся на отдельных направлениях, требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений. В настоящее время ВСУ сдерживают одно из мощнейших наступлений россиян с начала полномасштабного вторжения", – заявил главком.
Также Сырский отметил, что Чехия является преданной союзницей Украины и стала инициатором ряда "критически важных инициатив", в частности, коалиции по развитию способностей артиллерии, бронетанковой техники, а также авиационной коалиции и коалиции интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны.
В завершение разговора главком поблагодарил начальника чешского Генерального штаба Карела Ржегку и правительство страны за поддержку Украины и выразил надежду на продолжение реализации действующих инициатив.
- По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 145 боевых столкновений – наиболее напряженной ситуация остается на Кураховском направлении, где Силы обороны отразили 52 атаки.
- В ближайшее время основные усилия россиян будут сконцентрированы именно в районе Селидового и Кураховского направления, заявил LIGA.net военно-политический обозреватель Коваленко в комментарии для большого текста о ситуации в Донецкой области.