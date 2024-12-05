Будемо частіше прокидатись у Росії – Сергій Флеш про боротьбу із "шахедами"

"Шахед" (Фото: Aleksandr Gusev / Pacific Press picture alliance)

Ситуації, коли українці прокидаються, а телефон їм каже, що вони перебувають в одному з російських регіонів, траплятимуться дедалі частіше. Про це в інтерв’ю LIGA.net розповів експерт зі зв'язку, голова Центру радіотехнологій Сергій (Флеш) Бескрестнов.

За його словами, наступного року в Україні активно розвиватиметься антинавігаційний РЕБ, який працює проти російських "шахедів".

"Зараз, коли "шахед" потрапляє в зону дії РЕБ і втрачає свої координати, внутрішній компас каже йому: "Шахед", ми загубилися, тому продовжуй летіти у тому ж напрямку, на тій самій висоті. Просто лети". І він просто летить, доки знову не з'являться сигнали супутника і не вийде знайти ціль. Це може статися через кілометр, через п'ять, через 10. Наше завдання – створити і максимально розширити над Україною зону такого РЕБу, щоб "шахед" залітав і губився наглухо", – сказав Бескрестнов.