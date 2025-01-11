ЗСУ збили 47 російських дронів, ще 27 не досягли цілей

Попередньо, обійшлося без жертв, через падіння уламків збитих дронів у семи областях є пошкодження

Ілюстративне фото: Depositphotos

Українські військові збили 47 російських безпілотників, ще 27 – не досягли цілей. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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За їхніми даними, з вечора 10 і в ніч на 11 січня загарбники атакували Україну 74 дронами-камікадзе типу Shahed і безпілотниками-імітаторами з Міллерово, Орла, Брянська та Приморсько-Ахтарська у Росії.

Повітряний напад окупантів відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони.

Станом на 9:00 військові підтверджують збиття 47 "шахедів" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Херсонській та Миколаївській областях.

Попередньо, обійшлося без жертв, через падіння уламків збитих дронів у семи областях пошкоджено господарчі будівлі, установи, приватні будинки та автотранспорт.

Наслідки удару ліквідовують, постраждалим надається допомога.

Водночас 27 російських безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків, підсумовують Повітряні сили.