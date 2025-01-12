Силы обороны сбили 60 российских беспилотников, еще 34 не достигли целей – ВСУ

Из-за падения обломков повреждено несколько домов в Харьковской, Сумской и Полтавской области, обошлось без жертв и пострадавших

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Украинские защитники сбили 60 российских беспилотников, еще 34 дрона не достигли своих целей. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, с вечера 11 и ночью 12 января захватчики атаковали Украину 94 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям Миллерова, Орла, Брянская и Курская РФ.

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы воздушных сил и сил обороны.

На 9:00 Воздушные силы подтверждают сбивание 60 "шахедов" и дронов других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Запорожской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой и Донецкой областях.

Из-за падения сбитых беспилотников оккупантов повреждено несколько домов в Харьковской, Сумской и Полтавской областях, обошлось без жертв и пострадавших, отметили в ВСУ.

Военные добавили, что 34 российских дрона-имитатора были локационно потеряны без негативных последствий.

С вечера 10 и в ночь на 11 января захватчики атаковали Украину 74 дронами: военные сбили 47 российских беспилотников, еще 27 – не достигли целей.