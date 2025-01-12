Сили оборони збили 60 російських безпілотників, ще 34 не досягли цілей – ЗСУ

Через падіння уламків пошкоджено декілька будинків на Харківщині, Сумщині та Полтавщині, обійшлося без жертв та постраждалих

Ілюстративне фото: Depositphotos

Українські захисники збили 60 російських безпілотників, ще 34 дрони не досягли своїх цілей. Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, з вечора 11 і вночі 12 січня загарбники атакували Україну 94-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерова, Орла, Брянська та Курська РФ.

До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони.

На 9:00 Повітряні сили підтверджують збиття 60-ти "шахедів" та дронів інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій та Донецькій областях.

Через падіння збитих безпілотників окупантів пошкоджено декілька будинків на Харківщині, Сумщині та Полтавщині, обійшлося без жертв та постраждалих, зазначили в ЗСУ.

Військові додали, що 34 російські дрони-імітатори були локаційно втрачені без негативних наслідків.

З вечора 10 і в ніч на 11 січня загарбники атакували Україну 74 дронами: військові збили 47 російських безпілотників, ще 27 – не досягли цілей.