Українські військові протягом тижня знищили 400 дронів та ракет росіян – кадри збиття
Протягом тижня українські військові збили 400 засобів повітряного нападу російських окупантів. Командування Повітряних сил Збройних Сил України показало, як це було.
За словами військових, з 6 до 12 січня у небі над Україною було збито:
→ чотири ракети різних типів;
→ 299 ударних БпЛА типу "Shahed";
→ 67 розвідувальних БпЛА;
→ 30 БпЛА інших типів.
Протягом тижня тактична авіація Повітряних Сил виконала 40 вильотів для винищувального прикриття, бойових завдань та авіаційної підтримки сухопутних військ.
Українські пілоти знищили 43 повітряні цілі, а також завдали численних авіаударів по ворогу, використовуючи різні типи бомб і ракет.
У результаті було знищено командні пункти, скупчення техніки та особового складу противника, а також польові склади боєприпасів.
- З вечора 10 і в ніч проти 11 січня 2025 року загарбники атакували Україну 74 дронами: військові збили 47 російських безпілотників, ще 27 – не досягли цілей.
- В ніч проти 12 січня українські військові збили 60 російських безпілотників, ще 34 дрони не досягли своїх цілей.