Українські військові протягом тижня знищили 400 дронів та ракет росіян – кадри збиття

Українські пілоти, зокрема, знищили 43 повітряні цілі, а також завдали численних авіаударів по ворогу, використовуючи різні типи бомб і ракет

Повітряні сили ЗСУ (Фото: Генштаб)

Протягом тижня українські військові збили 400 засобів повітряного нападу російських окупантів. Командування Повітряних сил Збройних Сил України показало, як це було.

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За словами військових, з 6 до 12 січня у небі над Україною було збито:

→ чотири ракети різних типів;

→ 299 ударних БпЛА типу "Shahed";

→ 67 розвідувальних БпЛА;

→ 30 БпЛА інших типів.

Протягом тижня тактична авіація Повітряних Сил виконала 40 вильотів для винищувального прикриття, бойових завдань та авіаційної підтримки сухопутних військ.

Українські пілоти знищили 43 повітряні цілі, а також завдали численних авіаударів по ворогу, використовуючи різні типи бомб і ракет.

У результаті було знищено командні пункти, скупчення техніки та особового складу противника, а також польові склади боєприпасів.