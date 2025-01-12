У Запоріжжі через удар РФ зруйновано будинок та поранено людей – фото наслідків
Ввечері 12 січня російські окупаційні війська атакували Запоріжжя, внаслідок чого поранення дістали дві людини. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Повітряну тривогу для області було оголошено о 19:06, вибухи у Запоріжжі пролунали за пів години після цього.
За словами Федорова, через ворожий безпілотник у місті зайнялась приватна оселя, постраждали дві людини: чоловік та жінка. У них вибухові травми і поранення кінцівок.
Їх стан оцінюється як середній.