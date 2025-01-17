В Запорожье выросло количество жертв удара 8 января – умер один пострадавший
В больнице скончался пострадавший в результате удара по Запорожью 8 января, количество жертв возросло до 14 человек. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров в эфире телемарафона.
"Вчера (16 января) в больнице один человек скончался, за которого почти две недели боролись врачи. Так что количество жертв, к сожалению, также возросло", – сказал глава ОВА.
Кроме того, в больницах находятся 60 раненых, пострадавших в течение месяца в результате трех ударов оккупантов по центру Запорожья, отметил Федоров.
- Днем 8 января Россия атаковала промышленную инфраструктуру в Запорожье.
- Предварительно сообщалось об ударе КАБ, но впоследствии стало известно, что это были ФАБ-500 с УМПК (универсальным модулем планирования и коррекции, устанавливаемым для увеличения дальности полета и точности наведения на цель).
- По состоянию на 9 января было известно о 122 пострадавших в результате удара. Число погибших было 13 человек.