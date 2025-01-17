В Запорожье выросло количество жертв удара 8 января – умер один пострадавший

В больницах находятся более полусотни пострадавших в результате атак по городу за последний месяц

Фото с места атаки (Фото: t.me/ivan_fedorov_zp)

В больнице скончался пострадавший в результате удара по Запорожью 8 января, количество жертв возросло до 14 человек. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров в эфире телемарафона.

"Вчера (16 января) в больнице один человек скончался, за которого почти две недели боролись врачи. Так что количество жертв, к сожалению, также возросло", – сказал глава ОВА.

Кроме того, в больницах находятся 60 раненых, пострадавших в течение месяца в результате трех ударов оккупантов по центру Запорожья, отметил Федоров.