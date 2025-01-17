У Запоріжжі зросла кількість жертв удару 8 січня – помер один постраждалий

У лікарнях перебувають понад півсотні постраждалих внаслідок атак по місту за останній місяць

Кадри з місця атаки (Фото: t.me/ivan_fedorov_zp)

У лікарні помер постраждалий внаслідок удару по Запоріжжю 8 січня, кількість жертв зросла до 14 осіб. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров в ефірі телемарафону.

"Вчора (16 січня) в лікарні одна людина померла, за яку майже два тижні боролися лікарі. Тож кількість жертв, на жаль, також зросла", – сказав голова ОВА.

Окрім цього, в лікарнях перебувають 60 поранених, які постраждали протягом місяця в результаті трьох ударів окупантів по центру Запоріжжя, зазначив Федоров.

Удень 8 січня Росія атакувала промислову інфраструктуру в Запоріжжі.

Попередньо повідомлялося про удар КАБами, але згодом стало відомо, що це були ФАБ-500 з УМПК (універсальним модулем планування і корекції, що встановлюється для збільшення дальності польоту і точності наведення на ціль).

Станом на 9 січня було відомо про 122 постраждалих внаслідок удару. Кількість загиблих була 13 осіб.