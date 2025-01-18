Росія вдарила по інфраструктурному об'єкту в Запоріжжі, є поранені та руйнування

Наслідки атаки (Фото: t.me/ivan_fedorov_zp)

Вранці 18 січня російська армія атакувала Запоріжжя, попередньо, балістичними ракетами. Пошкоджено обʼєкт інфраструктури, є поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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Повітряна тривога у Запорізькій області була оголошена о 05:50, а о 06:01 в Запоріжжі пролунали вибухи.

Внаслідок ворожого удару по середмістю поранено двох осіб, зазначив Федоров. Також частково зруйнована адмінбудівля одного з промислових обʼєктів, пошкоджені житлові будинки та приватний транспорт.

ДОПОВНЕНО о 07:40. Кількість постраждалих зросла до шести осіб, всі вони госпіталізовані. Одна жінка перебуває у важкому стані, ще двоє жінок та троє чоловіків – у стані середньої тяжкості.

На місці влучань працюють п'ять бригад швидкої допомоги, повідомив Федоров.

Удень 8 січня Росія атакувала промислову інфраструктуру в Запоріжжі. Відомо про 13 загиблих та 127 постраждалих, серед яких дитина. 17 січня кількість загиблих зросла до 14 осіб.

11 січня на Запоріжжі росіяни вдарили по цивільній автівці, у якій їхали пʼятеро людей. Внаслідок атаки є загибла та поранені.

12 січня у Запоріжжі через удар РФ було зруйновано будинок та поранено людей.