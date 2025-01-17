Россия атаковала Кривой Рог баллистикой: повреждено учебное заведение, убиты люди – видео

Последствия атаки РФ на Кривой Рог (Фото: Сергей Лысак)

Днем 17 января российские оккупационные войска атаковали баллистическими ракетами город Кривой Рог, повреждения учебного заведения и жилого дома. Кроме того, есть погибшие и пострадавшие, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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По его словам, в результате вражеской атаки повреждены учебное заведение и жилищная застройка. По предварительным данным, погибли три человека, ранены.

С 12:14 до 12:31 в Кривом Роге прогремели три взрыва. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения россиянами баллистических ракет.

ДОПОЛНЕНО в 13:28. В городе уже четверо погибших: три женщины и мужчина. Три человека пострадали. Это 22-летняя девушка и мужчины 34 и 56 лет. Все – тяжелые, сообщил Лысак.

Повреждены две пятиэтажки, в одной из них возник пожар.

Фото: Сергей Лысак/Telegram

Фото: Сергей Лысак/Telegram