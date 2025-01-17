Росія атакувала Кривий Ріг балістикою: пошкоджено навчальний заклад, вбито людей – відео

Росія атакувала Кривий Ріг балістикою: пошкоджено навчальний заклад, вбито людей – відеодоповнено
Вдень 17 січня російські окупаційні війська атакували балістичними ракетами місто Кривий Ріг, є пошкодження навчального закладу та житлового будинку. Крім того, є загиблі та постраждалі, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За його словами, внаслідок ворожої атаки пошкоджені навчальний заклад та житлова забудова. За попередніми даними, загинули три людини, є поранені.
З 12:14 до 12:31 у Кривому Розі пролунало три вибухи. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування росіянами балістичних ракет.
ДОПОВНЕНО о 13:28. У місті вже четверо загиблих: три жінки та чоловік. Троє людей постраждали. Це 22-річна дівчина та чоловіки 34 і 56 років. Всі – важкі, повідомив Лисак.
Пошкоджено дві п'ятиповерхівки, в одній з них виникла пожежа.
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