Россия существенно увеличила количество БпЛА для атаки: ночью запустила 141 дрон

Несколько дронов полетели назад в Россию, почти все сбиты или локационно потеряны

Охота на "шахеды" (Фото: Facebook, Анатолий Штефан)

С вечера 19 января и в ночь на 20-е Россия атаковала Украину 141 беспилотником ("шахедами" и дронами-имитаторами), все, кроме одного, были сбиты или локационно потеряны. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

РФ запускала дроны из направлений Миллерово, Орла, Брянска, Курска и Приморско-Ахтарска. Также оккупанты применили баллистическую ракету "Искандер-М" из Курской области по Сумской.

По состоянию на 08:00 подтверждено уничтожение 93 БпЛА в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Донецкой областях.

47 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий). Два из них полетели в Россию.

Нынешняя атака гораздо массированнее предыдущих – в последние дни РФ запускала существенно меньше дронов.

18 января 2025 года Россия ударила по Украине четырьмя ракетами "Искандер-М"/KN-23 и 39 дронами. Силы ПВО сбили две ракеты и более 20 дронов.

В ночь на 19 января россияне запустили по Украине более 60 ударных беспилотников и дронов-имитаторов, силы противовоздушной обороны сбили 43 из них.

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