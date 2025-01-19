Россия ночью атаковала шестью десятками дронов: силы ПВО сбили более 40 из них

Работа ПВО (Фото: Сумская ОВА)

В ночь на 19 января россияне запустили по Украине более 60 ударных беспилотников и дронов-имитаторов, силы противовоздушной обороны сбили 43 из них. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

С 20:00 18 января россияне атаковали Украину 61 ударным БпЛА типа "шахед" и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений Миллерово, Брянск и Орел (Россия).

По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 43 беспилотников в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Днепропетровской и Николаевской областях.

15 вражеских беспилотников-имитаторов локационно утеряны (без негативных последствий). Один дрон находится в воздухе, боевая работа продолжается.

18 января 2025 года Россия ударила по Украине четырьмя ракетами "Искандер-М"/KN-23 и 39 дронами. Силы ПВО сбили две ракеты и более 20 дронов.

В результате атаки по Киеву 18 января в одном из районов столицы погибли люди.

В Запорожье 10 человек пострадали в результате вражеского удара. Также известно об одном погибшем.