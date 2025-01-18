Информация об одной жертве в Киеве не подтвердилась. Глава ОВА рассказал о последствиях
В результате атаки по Киеву в Шевченковском районе погибли три человека. Информация о четвертом погибшем не подтвердилась, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Погибшие – двое мужчин 43 и 25 лет и 41-летняя женщина. Еще три пострадавших получили медицинскую помощь на месте, но от госпитализации отказались.
В результате удара по столице частично разрушено производственное здание, на третьем этаже которого возник пожар. Также повреждены заведение питания, бизнес-центр, торговый центр, магазин, 10 автомобилей и станция метро Лукьяновская.
В КГГА добавили, что станция около 12:30 возобновила работу и снова принимает пассажиров. В направлении ТЦ "Квадрат" работают и выход, и вход. А в направлении улицы Юрия Ильенко выход временно закрыт.
После повреждения водопроводной магистрали водоснабжения в дома киевлян должны вернуть в течение дня.
"Народ, который хочет мира — не запускает баллистические ракеты по центру города и не убивает ехавших на работу мирных людей. Россияне продолжают разрушать, уничтожать и убивать. По их больному мнению именно так выглядит мир", – подчеркнул Ткаченко.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на утреннюю атаку, отметив, что все, кто помогает вести России эту войну, должны быть под давлением.
- Утром 18 января Россия атаковала Киев баллистическими ракетами Искандер, под атакой находились Шевченковский и Деснянский районы.
- Также Россия ударила по инфраструктурному объекту в Запорожье, 10 пострадали.
- Всего враг ударил по Украине четырьмя "Искандерами" и тремя десятками дронов. ПВО удалось сбить две ракеты и большую часть БПЛА.