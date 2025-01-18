Информация об одной жертве в Киеве не подтвердилась. Глава ОВА рассказал о последствиях
Атака на Киев (Фото: скрин видео)

В результате атаки по Киеву в Шевченковском районе погибли три человека. Информация о четвертом погибшем не подтвердилась, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Погибшие – двое мужчин 43 и 25 лет и 41-летняя женщина. Еще три пострадавших получили медицинскую помощь на месте, но от госпитализации отказались.

В результате удара по столице частично разрушено производственное здание, на третьем этаже которого возник пожар. Также повреждены заведение питания, бизнес-центр, торговый центр, магазин, 10 автомобилей и станция метро Лукьяновская.

В КГГА добавили, что станция около 12:30 возобновила работу и снова принимает пассажиров. В направлении ТЦ "Квадрат" работают и выход, и вход. А в направлении улицы Юрия Ильенко выход временно закрыт.

После повреждения водопроводной магистрали водоснабжения в дома киевлян должны вернуть в течение дня.

"Народ, который хочет мира — не запускает баллистические ракеты по центру города и не убивает ехавших на работу мирных людей. Россияне продолжают разрушать, уничтожать и убивать. По их больному мнению именно так выглядит мир", – подчеркнул Ткаченко.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на утреннюю атаку, отметив, что все, кто помогает вести России эту войну, должны быть под давлением.

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