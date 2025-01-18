Информация об одной жертве в Киеве не подтвердилась. Глава ОВА рассказал о последствиях

Атака на Киев (Фото: скрин видео)

В результате атаки по Киеву в Шевченковском районе погибли три человека. Информация о четвертом погибшем не подтвердилась, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Погибшие – двое мужчин 43 и 25 лет и 41-летняя женщина. Еще три пострадавших получили медицинскую помощь на месте, но от госпитализации отказались.

В результате удара по столице частично разрушено производственное здание, на третьем этаже которого возник пожар. Также повреждены заведение питания, бизнес-центр, торговый центр, магазин, 10 автомобилей и станция метро Лукьяновская.

В КГГА добавили, что станция около 12:30 возобновила работу и снова принимает пассажиров. В направлении ТЦ "Квадрат" работают и выход, и вход. А в направлении улицы Юрия Ильенко выход временно закрыт.

После повреждения водопроводной магистрали водоснабжения в дома киевлян должны вернуть в течение дня.

"Народ, который хочет мира — не запускает баллистические ракеты по центру города и не убивает ехавших на работу мирных людей. Россияне продолжают разрушать, уничтожать и убивать. По их больному мнению именно так выглядит мир", – подчеркнул Ткаченко.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на утреннюю атаку, отметив, что все, кто помогает вести России эту войну, должны быть под давлением.

Утром 18 января Россия атаковала Киев баллистическими ракетами Искандер, под атакой находились Шевченковский и Деснянский районы.

Также Россия ударила по инфраструктурному объекту в Запорожье, 10 пострадали.

Всего враг ударил по Украине четырьмя "Искандерами" и тремя десятками дронов. ПВО удалось сбить две ракеты и большую часть БПЛА.