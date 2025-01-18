Інформація про одну жертву в Києві не підтвердилася. Глава ОВА розповів про наслідки

Атака на Київ (Фото: скриншот з відео)

Унаслідок атаки по Києву у Шевченківському районі загинули троє осіб. Інформація про четвертого загиблого не підтвердилася, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

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Загиблі – двоє чоловіків 43 та 25 років і 41-річна жінка. Ще троє постраждалих отримали медичну допомогу на місці, але від госпіталізації відмовилися.

Унаслідок удару по столиці частково зруйновано виробничу будівлю, на третьому поверсі якої виникла пожежа. Також пошкоджені заклад харчування, бізнес-центр, торгівельний центр, магазин, 10 автомобілів та станцію метро "Лук'янівська".

У КМДА додали, що станція близько 12:30 відновила роботу та знову приймає пасажирів. У напрямку ТЦ "Квадрат" працюють і вихід, і вхід. А у напрямку вулиці Юрія Іллєнка вихід тимчасово зачинений.

Після пошкодження водопровідної магістралі водопостачання у будинки киян мають повернути протягом дня.

"Народ, який хоче миру — не запускає балістичні ракети по центру міста і не вбиває мирних людей, які їхали на роботу. Росіяни продовжують руйнувати, нищити та вбивати. На їхню хвору думку саме так виглядає мир", – підкреслив Ткаченко.

Президент Володимир Зеленський відреагував на ранкову атаку і зазначив, що всі, хто допомагає вести Росії цю війну, мають бути під тиском.