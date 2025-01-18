В Кривому Розі померла п'ята постраждала внаслідок удару "Іскандерами" 17 січня
У Кривому Розі до п'яти збільшилася кількість жертв удару 17 січня – в лікарні померла 22-річна постраждала. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
За його даними, ворог атакував Кривий Ріг балістичними ракетами "Іскандер М". Одне влучання – в головний корпус навчального закладу, "руйнування великі, але без втрат", зазначив Вілкул.
Друга ракета "Іскандер М" вдарила у щільну міську забудову поміж багатоповерхівок, загинули три жінки – 43, 50 і 61 рік і 20-річний студент місцевого педагогічного університету, який працював також вчителем географії в школі. Одна із загиблих виявилася його бабусею.
Однак 18 січня кількість жертв збільшилася до п'яти осіб. В реанімації померла 22-річна постраждала. Лікарі боролися за її життя, але вона отримала травми, несумісні з життям.
"Загалом від ворожої атаки постраждало 19 осіб, із них четверо дітей. У лікарнях перебувають чотири особи, одна з них дитина. Один дорослий у тяжкому стані. Лікарі надають їм всю необхідну допомогу", – повідомив Вілкул.
- Внаслідок ворожої атаки 18 січня по Києву пошкоджені скляні елементи входу на станцію метро "Лукʼянівська", вона закрита.
- В Запоріжжі 10 осіб постраждали внаслідок ворожого удару по інфраструктурному об'єкту.
- Загалом Росія запустила по Україні чотири "Іскандери" та 39 дронів. Збити вдалося дві ракети та 24 БпЛА.