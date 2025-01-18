В Кривому Розі померла п'ята постраждала внаслідок удару "Іскандерами" 17 січня

Пошкоджена багатоповерхівка у Кривому Розі (Фото:t.me/dnipropetrovskaODA)

У Кривому Розі до п'яти збільшилася кількість жертв удару 17 січня – в лікарні померла 22-річна постраждала. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

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За його даними, ворог атакував Кривий Ріг балістичними ракетами "Іскандер М". Одне влучання – в головний корпус навчального закладу, "руйнування великі, але без втрат", зазначив Вілкул.

Друга ракета "Іскандер М" вдарила у щільну міську забудову поміж багатоповерхівок, загинули три жінки – 43, 50 і 61 рік і 20-річний студент місцевого педагогічного університету, який працював також вчителем географії в школі. Одна із загиблих виявилася його бабусею.

Однак 18 січня кількість жертв збільшилася до п'яти осіб. В реанімації померла 22-річна постраждала. Лікарі боролися за її життя, але вона отримала травми, несумісні з життям.

"Загалом від ворожої атаки постраждало 19 осіб, із них четверо дітей. У лікарнях перебувають чотири особи, одна з них дитина. Один дорослий у тяжкому стані. Лікарі надають їм всю необхідну допомогу", – повідомив Вілкул.