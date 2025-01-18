Спасатели деблокировали тело погибшего мужчины после российской ракетной атаки по Запорожью утром 18 января. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, под завалами находится еще один человек.

По состоянию на 18:00 известно о 10 пострадавших из-за российского удара.

Поисково-спасательные работы продолжаются, на месте работают 28 чрезвычайников и шесть единиц техники.

Привлечен кинологический расчет Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС из города Ромны.

Ранее в Национальной полиции сообщали о двух пропавших без вести из-за российского удара.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Утром 18 января российская армия атаковала Запорожье баллистическими ракетами. Поврежден объект инфраструктуры, ранены.

В результате атаки по Киеву 18 января в одном из районов столицы погибли люди.

Россия ударила по Украине четырьмя ракетами "Искандер-М"/KN-23 и 39 дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами. Силы противовоздушной обороны сбили две ракеты и более 20 дронов, сообщили воздушные силы.