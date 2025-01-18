Из-за российской атаки по Запорожью два человека остаются пропавшими без вести

Фото: Telegram Ивана Федорова

Из-за утренней российской атаки по Запорожью пропавшими без вести до сих пор считаются два человека. Об этом сообщили в главном управлении Национальной полиции в области, передает Укринформ.

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По данным правоохранителей, один человек вышел на связь, еще двое до сих пор числятся пропавшими без вести.

Продолжаются поисковые работы, отметили в полиции.

Утром 18 января российская армия атаковала Запорожье баллистическими ракетами. Поврежден объект инфраструктуры, ранены.

В результате атаки по Киеву 18 января в одном из районов столицы погибли люди.

Россия ударила по Украине четырьмя ракетами "Искандер-М"/KN-23 и 39 дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами. Силы противовоздушной обороны сбили две ракеты и более 20 дронов, сообщили Воздушные силы.