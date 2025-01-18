Через російську атаку по Запоріжжю двоє людей залишаються зниклими безвісти
Через ранкову російську атаку по Запоріжжю зниклими безвісти досі вважаються двоє людей. Про це повідомили у головному управлінні Національної поліції в області, передає Укрінформ.
За даними правоохоронців, одна людина вийшла на зв'язок, ще двоє досі вважаються зниклими безвісти.
Продовжуються пошукові роботи, зазначили у поліції.
Вранці 18 січня російська армія атакувала Запоріжжя балістичними ракетами. Пошкоджено обʼєкт інфраструктури, є поранені.
- Внаслідок атаки по Києву 18 січня в одному з районів столиці загинули люди.
- Росія вдарила по Україні чотирма ракетами "Іскандер-М"/KN-23 та 39 дронами типу Shahed та безпілотниками-імітаторами. Сили протиповітряної оборони збили дві ракети та понад 20 дронів, повідомили Повітряні сили.