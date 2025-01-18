Через російську атаку по Запоріжжю двоє людей залишаються зниклими безвісти

Фото: Telegram Івана Федорова

Через ранкову російську атаку по Запоріжжю зниклими безвісти досі вважаються двоє людей. Про це повідомили у головному управлінні Національної поліції в області, передає Укрінформ.

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За даними правоохоронців, одна людина вийшла на зв'язок, ще двоє досі вважаються зниклими безвісти.

Продовжуються пошукові роботи, зазначили у поліції.

Вранці 18 січня російська армія атакувала Запоріжжя балістичними ракетами. Пошкоджено обʼєкт інфраструктури, є поранені.