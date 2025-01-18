Рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка після російської ракетної атаки по Запоріжжю вранці 18 січня. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними відомства, під завалами перебуває ще одна людина.

Станом на 18:00 відомо про 10 постраждалих через російський удар.

Пошуково-рятувальні роботи продовжуються, на місці працюють 28 надзвичайників та шість одиниць техніки.

Залучено кінологічний розрахунок Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС з міста Ромни.

Раніше у Національній поліції повідомляли про двох зниклих безвісти через російський удар.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС