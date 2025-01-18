У Запоріжжі через російський удар є загиблий, під завалами є ще одна людина – ДСНС
Рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка після російської ракетної атаки по Запоріжжю вранці 18 січня. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
За даними відомства, під завалами перебуває ще одна людина.
Станом на 18:00 відомо про 10 постраждалих через російський удар.
Пошуково-рятувальні роботи продовжуються, на місці працюють 28 надзвичайників та шість одиниць техніки.
Залучено кінологічний розрахунок Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС з міста Ромни.
Раніше у Національній поліції повідомляли про двох зниклих безвісти через російський удар.
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