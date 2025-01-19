Росія вночі атакувала шістьма десятками дронів: сили ППО збили понад 40 з них
Робота ППО (Фото: Сумська ОВА)

У ніч проти 19 січня росіяни запустили по Україні понад 60 ударних безпілотників та дронів-імітаторів, сили протиповітряної оборони збили 43 з них. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних Сил України.

З 20:00 18 січня росіяни атакували Україну 61 ударним БпЛА типу "шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Брянськ та Орел (Росія).

Станом на 09:00 підтверджено збиття 43 безпілотників у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

15 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків). Один дрон знаходиться в повітрі, бойова робота триває.

Читайте також
Інформація про одну жертву в Києві не підтвердилася. Глава ОВА розповів про наслідки
війнапподронова атака