Росіяни могли вдарити по Харкову модифікованим дроном "Молния-2" – Терехов

Харків (Ілюстративний скриншот)

Росіяни могли застосувати модифікований безпілотник "Молния-2" для удару по Харкову 21 січня. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає Укрінформ. Відомо про удар дроном такого ж типу по Куп'янську, є постраждалі.

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Попередньо, у Харкові було влучання безпілотника "Молния-2" – це модифікований тип безпілотника, який несе заряд більшої потужності, аніж "Молния-1".

Раніше голова обладміністрації Олег Синєгубов повідомив, що удар було завдано дроном-камікадзе типу Shahed.

Міський голова зазначив, що безпілотник влучив поблизу гуртожитків та гаражів – зруйновано один гараж, постраждала електромережа, вибито понад 20 вікон.

За словами Терехова, комунальники усувають наслідки російського удару – відновлюють енергомережу та закривають контури вікон.

Напередодні мер написав, що одна людина звернулася до лікарів з гострою реакцією на стрес.

ДОПОВНЕНО. Нацполіція повідомила, що росіяни атакували дроном "Молния-2" по поліціянтам у Куп'янську. Також під обстріл потрапила цивільна автівка.

Поранення отримали троє правоохоронців, а також подружжя цивільних.

Фото: Нацполіція

Безпілотники типу "Молния" коштують дешевше за "шахеди", їх складніше виявити (детальніше про характеристики тут).

У ніч проти 21 січня росіяни атакували українські регіони ударними безпілотниками, дронами-імітаторами та балістичними ракетами. Сили протиповітряної оборони збили 72 повітряні цілі.