Россияне ночью атаковали почти сотней дронов: есть повреждения в шести областях

Работа ПВО (Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского)

В ночь на 22 января россияне выпустили по Украине почти сотню ударных беспилотников и дронов-имитаторов, большинство целей сбили Силы противовоздушной обороны, однако есть последствия в шести областях. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

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С 19:00 вторника, 21 января, оккупанты атаковали 99 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов из направлений: Чауда (временно оккупированный Крым), Миллерово, Брянск, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск (Россия).

По состоянию на 10:00 подтверждено сбивание 65 беспилотников в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. Еще 30 вражеских дронов-имитаторов локационно потеряны.

В результате ночной атаки повреждены учреждения, промышленные предприятия, хозяйственные здания, частные и многоквартирные дома в Николаевской, Днепропетровской, Киевской, Черкасской, Сумской и Хмельницкой областях. Специальные службы устраняют последствия.

В ночь на 19 января 2025 года россияне запустили по Украине более 60 ударных беспилотников и дронов-имитаторов, Силы противовоздушной обороны сбили 43 из них.

20 января Россия атаковала Украину 141 беспилотником ("шахедами" и дронами-имитаторами), все, кроме одного, были сбиты или локационно потеряны.

В ночь на 21 января Россия атаковала Украину 131 дроном и четырьмя ракетами. Сообщалось о последствиях в Полтавской и Черкасской областях.