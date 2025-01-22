Росіяни вночі атакували майже сотнею дронів: є пошкодження у шести областях

Робота ППО (Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського)

У ніч проти 22 січня росіяни випустили по Україні майже сотню ударних безпілотників та дронів-імітаторів, більшість цілей збили Сили протиповітряної оборони, однак є наслідки у шести областях. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

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З 19:00 вівторка, 21 січня, окупанти атакували 99 ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Чауда (тимчасово окупований Крим), Міллерово, Брянськ, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ (Росія).

Станом на 10:00 підтверджено збиття 65 безпілотників у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях. Ще 30 ворожих дронів-імітаторів локаційно втрачені.

Внаслідок нічної атаки пошкоджено установи, промислові підприємства, господарчі будівлі, приватні та багатоквартирні будинки у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Черкаській, Сумській та Хмельницькій областях. Спеціальні служби ліквідовують наслідки.

У ніч проти 19 січня 2025 року росіяни запустили по Україні понад 60 ударних безпілотників та дронів-імітаторів, Сили протиповітряної оборони збили 43 з них.

20 січня Росія атакувала Україну 141 безпілотником ("шахедами" і дронами-імітаторами), всі, крім одного, було збито або локаційно втрачено.

У ніч проти 21 січня Росія атакувала Україну 131 дроном та чотирма ракетами. Повідомлялося про наслідки у Полтавській та Черкаській областях.