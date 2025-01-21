В одному з районів Києва під час вечірньої атаки впали уламки російського дрона

За попередніми даними, обійшлося без жертв

Київ (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Ввечері 21 січня Росія атакувала Київ дроном. Уламки впали в Дніпровському районі столиці, повідомили у міській військовій адміністрації.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Повітряну тривогу в Києві оголосили о 19:54 через ударний БпЛА у напрямку Києва зі сходу. В столиці працювала протиповітряна оборона.

Повідомляється, що уламки збитого дрона впали у водойму. За попередніми даними, обійшлося без пожежі та постраждалих.

Містянам нагадали, що до відбою тривоги краще перебувати в укритті.