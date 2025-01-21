В одному з районів Києва під час вечірньої атаки впали уламки російського дрона
Ввечері 21 січня Росія атакувала Київ дроном. Уламки впали в Дніпровському районі столиці, повідомили у міській військовій адміністрації.
Повітряну тривогу в Києві оголосили о 19:54 через ударний БпЛА у напрямку Києва зі сходу. В столиці працювала протиповітряна оборона.
Повідомляється, що уламки збитого дрона впали у водойму. За попередніми даними, обійшлося без пожежі та постраждалих.
Містянам нагадали, що до відбою тривоги краще перебувати в укритті.
- Вранці 18 січня Росія атакувала Київ балістичними ракетами "Іскандер", під атакою були Шевченківський та Деснянський райони.
- 20 січня Росія атакувала Україну 131 дроном та чотирма ракетами. Повідомлялося про наслідки у Полтавській та Черкаській областях.