В одному з районів Києва під час вечірньої атаки впали уламки російського дрона
Київ (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Ввечері 21 січня Росія атакувала Київ дроном. Уламки впали в Дніпровському районі столиці, повідомили у міській військовій адміністрації.

Повітряну тривогу в Києві оголосили о 19:54 через ударний БпЛА у напрямку Києва зі сходу. В столиці працювала протиповітряна оборона.

Повідомляється, що уламки збитого дрона впали у водойму. За попередніми даними, обійшлося без пожежі та постраждалих.

Містянам нагадали, що до відбою тривоги краще перебувати в укритті.

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