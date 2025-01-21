В одном из районов Киева во время вечерней атаки упали обломки российского дрона

По предварительным данным, обошлось без жертв

Киев (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Вечером 21 января Россия атаковала Киев дроном. Обломки рухнули в Днепровском районе столицы, сообщили в городской военной администрации.

Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 19:54 из-за ударного БпЛА в направлении Киева с востока. В столице работала противовоздушная оборона.

Сообщается, что обломки сбитого дрона упали в водоем. По предварительным данным обошлось без пожара и пострадавших.

Горожанам напомнили, что до отбоя тревоги лучше находиться в укрытии.