В одном из районов Киева во время вечерней атаки упали обломки российского дрона
Вечером 21 января Россия атаковала Киев дроном. Обломки рухнули в Днепровском районе столицы, сообщили в городской военной администрации.
Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 19:54 из-за ударного БпЛА в направлении Киева с востока. В столице работала противовоздушная оборона.
Сообщается, что обломки сбитого дрона упали в водоем. По предварительным данным обошлось без пожара и пострадавших.
Горожанам напомнили, что до отбоя тревоги лучше находиться в укрытии.
- Утром 18 января Россия атаковала Киев баллистическими ракетами "Искандер", под атакой находились Шевченковский и Деснянский районы.
- 20 января Россия атаковала Украину 131 дроном и четырьмя ракетами. Сообщалось о последствиях в Полтавской и Черкасской областях.