РФ ударила девятью 250-килограммовыми бомбами по Константиновке – есть погибший и раненые
Фото: Telegram Вадим Филашкин

Россияне ударили по Константиновке в Донецкой области девятью фугасными авиабомбами – погиб человек, пятеро раненых. Об этом сообщил глава обладминистрации Вадим Филашкин.

За короткое время утром 22 января оккупанты сбросили на город девять 250-килограммовых ФАБ, а позже атаковали беспилотником.

Предварительно, повреждено 92 объекта: восемь многоэтажек, 14 частных домов, 26 гаражей, 18 хозяйственных помещений, 11 легковых автомобилей, два административных здания, кафе, инфраструктурный объект, шесть линий электросети ДТЭК и пять газопроводов.

"Сегодня Константиновка под особо плотным вражеским огнем. Напомню, утром еще два человека получили ранения в результате артобстрелов. Таким здесь может быть каждый день!" – написал Филашкин.

Чиновник призвал местных жителей не медлить и эвакуироваться.

Фото: Telegram Вадим Филашкин
Фото: Telegram Вадим Филашкин
Фото: Telegram Вадим Филашкин
Фото: Telegram Вадим Филашкин
Фото: Telegram Вадим Филашкин
Фото: Telegram Вадим Филашкин
Фото: Telegram Вадим Филашкин
Фото: Telegram Вадим Филашкин

Константиновка – город в Краматорском районе Донецкой области, расположенный на расстоянии около 8 км от линии фронта:

Мапа: Deepstate
Карта: Deepstate
Мапа: Deepstate
Карта: Deepstate
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