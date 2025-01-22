РФ ударила девятью 250-килограммовыми бомбами по Константиновке – есть погибший и раненые
Россияне ударили по Константиновке в Донецкой области девятью фугасными авиабомбами – погиб человек, пятеро раненых. Об этом сообщил глава обладминистрации Вадим Филашкин.
За короткое время утром 22 января оккупанты сбросили на город девять 250-килограммовых ФАБ, а позже атаковали беспилотником.
Предварительно, повреждено 92 объекта: восемь многоэтажек, 14 частных домов, 26 гаражей, 18 хозяйственных помещений, 11 легковых автомобилей, два административных здания, кафе, инфраструктурный объект, шесть линий электросети ДТЭК и пять газопроводов.
"Сегодня Константиновка под особо плотным вражеским огнем. Напомню, утром еще два человека получили ранения в результате артобстрелов. Таким здесь может быть каждый день!" – написал Филашкин.
Чиновник призвал местных жителей не медлить и эвакуироваться.
Константиновка – город в Краматорском районе Донецкой области, расположенный на расстоянии около 8 км от линии фронта:
- В ночь на 22 января россияне выпустили по Украине почти сотню ударных беспилотников и дронов-имитаторов.
- Большинство целей сбили Силы противовоздушной обороны, однако есть последствия в шести областях.