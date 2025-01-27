Росія запустила понад сотню безпілотників по Україні: постраждали чотири області

На Дніпропетровщині, Сумщині, Івано-Франківщині і Київщині уражено будинки та інфраструктурні об’єкти

Фото: ДСНС Дніпропетровської області

З вечора 26 січня і в ніч проти 27-го Росія атакувала Україну 104 "шахедами" і безпілотниками-імітаторами. Є наслідки у чотирьох областях, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Станом на 09:00 підтверджено збиття 57 дронів у Київській, Миколаївській, Харківській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Івано-Франківській областях.

39 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок атаки російських БпЛА постраждали Дніпропетровська, Сумська, Івано-Франківська та Київська області. Уражено інфраструктурні об’єкти, багатоквартирні та приватні будинки.

Зокрема, у Дніпрі внаслідок атаки зайнявся дах дев’ятиповерхового будинку. Пошкоджено ще два житлові будинки – теж багатоповерхові.

Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомила, що на одному з об’єктів інфраструктури Івано-Франківського району виникли пожежі на двох локаціях.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу площею 100 квадратних метрів, ліквідація пожежі площею 500 квадратних метрів триває.

За даними Повітряних сил, попередньо внаслідок чергової атаки по Україні минулося без жертв, постраждалим надається допомога. Спеціальні служби ліквідовують наслідки атаки.

Росія майже щоночі атакує Україну безпілотниками, запускаючи як ударні дрони, так і імітатори, щоб розосередити українську ППО.

Читайте також: Зеленський: Трамп може завершити повномасштабну війну швидше за всіх у світі