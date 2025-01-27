У Дніпрі через російську атаку побито три багатоповерхівки
У ніч проти 27 січня Росія вчергове атакувала Україну "шахедами", є наслідки у Дніпрі та області – зокрема, пошкоджено багатоповерхові будинки. Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій та очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
ДСНС інформує, що у Дніпрі внаслідок обстрілів зайнявся дах дев’ятиповерхового житлового будинку.
Крім того, пошкоджено ще два житлові будинки – теж багатоповерхові, як повідомив Лисак.
Рятувальники оперативно загасили пожежу, роботи з обстеження тривають.
У Самарівському районі постраждала інфраструктура, сталася пожежа. Також пошкоджено три приватні будинки та господарську споруду.
Минулося без жертв і постраждалих.
Лисак зазначив, що ввечері та вночі над областю було знищено 13 ворожих безпілотників.
- Росія майже щоночі атакує Україну безпілотниками, запускаючи як ударні дрони, так і імітатори, щоб розосередити українську ППО.
- 21 січня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по залізниці у Дніпропетровській області, поранивши трьох працівників.
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