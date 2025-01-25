Зеленський: Трамп може завершити повномасштабну війну швидше за всіх у світі

За словами Зеленського, вплив США у світі наразі більший, ніж у Китая

Володимир Зеленський та Дональд Трамп (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський вважає, що американський президент Дональд Трамп може завершити повномасштабну війну швидше, ніж будь-хто інший. Про це він розповів в інтерв'ю італійській журналістці Чечілії Салі.

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Зеленський розповів, що під час зустрічей із Трампом обговорював Будапештський меморандум, вступ України до НАТО і навіщо це країні, гарантії безпеки та інші теми.

Однак наразі Трамп не може знати всіх деталей завершення повномасштабної війни, проте може це зробити швидше, ніж будь-хто.

"Трамп — завдяки силі, санкціям, міцності США, економіці тощо — може це прискорити. Він може навіть це зробити швидше за всіх у світі на сьогодні, на мій погляд. З погляду армії, економіки, впливу Америки на економіку світу і його особистих характеристик, я вважаю, що він на це може вплинути точно швидше за інших", – підкреслив президент.

Він зазначив, що Китай також має великий вплив, але у США цей вплив, на його думку, більший.