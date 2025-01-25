Зеленський: Трамп може завершити повномасштабну війну швидше за всіх у світі
Президент Володимир Зеленський вважає, що американський президент Дональд Трамп може завершити повномасштабну війну швидше, ніж будь-хто інший. Про це він розповів в інтерв'ю італійській журналістці Чечілії Салі.
Зеленський розповів, що під час зустрічей із Трампом обговорював Будапештський меморандум, вступ України до НАТО і навіщо це країні, гарантії безпеки та інші теми.
Однак наразі Трамп не може знати всіх деталей завершення повномасштабної війни, проте може це зробити швидше, ніж будь-хто.
"Трамп — завдяки силі, санкціям, міцності США, економіці тощо — може це прискорити. Він може навіть це зробити швидше за всіх у світі на сьогодні, на мій погляд. З погляду армії, економіки, впливу Америки на економіку світу і його особистих характеристик, я вважаю, що він на це може вплинути точно швидше за інших", – підкреслив президент.
Він зазначив, що Китай також має великий вплив, але у США цей вплив, на його думку, більший.
- 23 січня Трамп заявив, що зусилля США щодо досягнення миру між Росією та Україною тривають.
- Того ж дня він зазначив, що Україна готова до миру і про припинення вогню слід питати у Росії.
- 24 січня Зеленський заявив, що Путін хоче маніпулювати прагненням Трампа закінчити війну.
- Президент Трамп поклав на Зеленського частину відповідальності за війну і заявив, що той "не ангел".