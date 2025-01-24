"Він не ангел". Трамп поклав на Зеленського частину відповідальності за війну

Дональд Трамп вважає, що Володимир Зеленський не повинен був допустити війни

Дональд Трамп (Фото: Yuri Gripas/EPA)

Президент США Дональд Трамп поклав на українського колегу Володимира Зеленського частину відповідальності за початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну, заявивши, що той "не ангел". Таку думку американський президент висловив у інтерв’ю телеканалу Fox News.

Трамп сказав, що війна "має закінчитися негайно", стверджуючи, що кількість загиблих, ймовірно, набагато перевищує офіційні оцінки, і додав, що російський диктатор Володимир Путін "не повинен був" починати вторгнення у 2022 році.

Вчергове американський президент пообіцяв запровадити проти Росії жорсткі санкції, зазначивши, що не хоче цього робити.

"Я не хочу цього робити. Знаєте, я люблю росіян. Вони чудові люди. Я не хочу цього робити. Але ми повинні закінчити цю війну", – заявив він.

Також Трамп висловився про українського колегу.

"Він [Зеленський] не ангел. Він не повинен був допустити цієї війни [повномасштабного вторгнення Росії]", – сказав Трамп.

Водночас він додав, що Зеленський боровся з "набагато більшим суб'єктом, набагато більшим, набагато потужнішим".

"Він не повинен був цього робити, тому що ми могли укласти угоду <…> Я міг би так легко укласти цю угоду, а Зеленський вирішив, що "я хочу воювати"", – зазначив американський президент.

Під час виступу у Давосі Трамп заявив, що його команда працюватиме над мирною угодою між Україною та Росією.

23 січня Трамп порадив звернутися до Росії з питанням про мирний договір й зазначив, що Україна готова укласти відповідну угоду.