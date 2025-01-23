Сікорський: Путін має заслужити зустріч із Трампом

Радослав Сікорський (Фото: ЕРА)

Російський диктатор Володимир Путін має заслужити зустріч з американським лідером Дональдом Трампом. Таку думку на "українському сніданку" в Давосі озвучив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє RMF24.

Він назвав Трампа лідером вільного світу, а Путіна – ізгоєм та воєнним злочинцем, якого звинувачують у крадіжці українських дітей. Сікорський вважає, що якщо їх зустріч відбудеться зарано, то російський диктатор може не так її розцінити.

"Я припустив би, що Путін повинен заслужити на зустріч. Тому що, якщо він отримає її занадто рано, це перевищить його значущість і створить неправильне уявлення про ситуацію", – сказав Сікорський.

Глава польського МЗС упевнений, що Україна здатна боротися з Росією і у 2025 році. А ось сама країна-агресор, на його думку, перебуває у поганій ситуації, оскільки економіка Росії "йде на дно".

Сікорський зазначив, що Трамп добре розпочав своє президентство, визнавши, що саме Путін має змінити свою позицію, а не Україна.

"Якщо я можу запропонувати щось новій адміністрації, виходячи з глибокого досвіду країни, яка попереджала решту Заходу про Путіна і до якої не завжди прислухалися, то це те, що це не той Путін, якого знав президент Трамп під час свого першого терміну", – наголосив Сікорський.

7 січня 2025 року обраний американський лідер припустив, що міг би зустрітися з російським диктатором "значно швидше, ніж за шість місяців". Однак зазначив, що зустріч до інавгурації була б недоречною.

9 січня Трамп заявив, що вже готується його зустріч із Путіним, але не назвав термінів.

12 січня повідомлялося, що майбутній радник обраного президента США з нацбезпеки Майк Волц анонсував телефонну розмову між Трампом і Путіним найближчими тижнями.

20 січня CNN заявляло, що Трамп доручив помічникам організувати дзвінок із Путіним вже днями.