Пісторіус: Без гарантій безпеки від союзників Росія нападе на Україну за кілька років
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю Deutsche Welle прокоментував обіцянку президента США Дональда Трампа припинити війну Росії проти України. За його словами, без гарантій безпеки з боку союзників ворог може знову напасти за кілька років.
Пісторіус зазначив, що спочатку треба говорити про припинення вогню, а вже потім про стійкий мир в Україні. А для нього потрібні гарантії безпеки з боку "всіх інших країн".
У разі, якщо цей сценарій не буде виконано, то дуже висока ймовірність нового нападу Росії "всього за кілька років". І Європі "найближчими місяцями й роками" доведеться стикнутися з розв'язанням саме цієї проблеми, вважає Пісторіус.
Також голова німецького Міноборони зазначив, що йому не подобається ідея публічних обговорень будь-яких мирних перемовин.
"Це не те, що ми маємо обговорювати публічно. Тому що в іншому разі я можу надіслати електронного листа Володимиру Путіну, щоб повідомити йому про наші плани", – сказав він.
- 21 січня німецький канцлер Шольц заявив, що Трамп "триматиме мир у невідомості" найближчими роками.
- 22 січня повідомлялося, що Пісторіус допускає можливість нападу Росії на країни НАТО за чотири роки.