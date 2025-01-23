Пісторіус: Без гарантій безпеки від союзників Росія нападе на Україну за кілька років

Борис Пісторіус (Фото: ЕРА)

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю Deutsche Welle прокоментував обіцянку президента США Дональда Трампа припинити війну Росії проти України. За його словами, без гарантій безпеки з боку союзників ворог може знову напасти за кілька років.

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Пісторіус зазначив, що спочатку треба говорити про припинення вогню, а вже потім про стійкий мир в Україні. А для нього потрібні гарантії безпеки з боку "всіх інших країн".

У разі, якщо цей сценарій не буде виконано, то дуже висока ймовірність нового нападу Росії "всього за кілька років". І Європі "найближчими місяцями й роками" доведеться стикнутися з розв'язанням саме цієї проблеми, вважає Пісторіус.

Також голова німецького Міноборони зазначив, що йому не подобається ідея публічних обговорень будь-яких мирних перемовин.

"Це не те, що ми маємо обговорювати публічно. Тому що в іншому разі я можу надіслати електронного листа Володимиру Путіну, щоб повідомити йому про наші плани", – сказав він.

21 січня німецький канцлер Шольц заявив, що Трамп "триматиме мир у невідомості" найближчими роками.

22 січня повідомлялося, що Пісторіус допускає можливість нападу Росії на країни НАТО за чотири роки.