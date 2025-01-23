Писториус: Без гарантий безопасности Россия нападет на Украину через несколько лет

Борис Писториус (Фото: ЭРА)

Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Deutsche Welle прокомментировал обещание президента США Дональда Трампа прекратить войну России против Украины. По его словам, без гарантий безопасности со стороны союзников враг может снова напасть через несколько лет.

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Писториус отметил, что сначала нужно говорить о прекращении огня, а уже потом об устойчивом мире в Украине. А для него нужны гарантии безопасности со стороны "всех других стран".

В случае, если этот сценарий не будет выполнен, очень высока вероятность нового нападения России "всего через несколько лет". И Европе "в ближайшие месяцы и годы" придется столкнуться с решением именно этой проблемы, считает Писториус.

Также глава немецкого Минобороны отметил, что ему не нравится идея публичных обсуждений любых мирных переговоров.

"Это не то, что мы должны обсуждать публично. Потому что в противном случае я могу послать электронное письмо Владимиру Путину, чтобы сообщить ему о наших планах", – сказал он.

21 января немецкий канцлер Шольц заявил, что Трамп "будет держать мир в неизвестности" в ближайшие годы.

22 января сообщалось, что Писториус допускает возможность нападения России на страны НАТО через четыре года.