Шольц детально рассказал, почему Германия не может одобрить 3 млрд евро помощи Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью медиагруппе Funke объяснил причину, по которой пока невозможно выделить Украине 3 млрд евро финансовой помощи. По его словам, именно этот вопрос привел к распаду коалиции.
По словам Шольца, дефицит бюджета Германии на 2025 год, вероятно, составит 25-26 млрд евро. В ноябре 2024 года он предложил финансировать помощь Украине отдельно. Для этого он хотел выделить 8,5 млрд евро на поддержку беженцев в Германии, 4 млрд евро на поставки вооружений и еще 3 млрд евро на дополнительные закупки оружия.
"Это привело к так называемому дополнительному решению в размере 15,5 млрд евро. Это важно. Чтобы не было ни экономии за счет городов и муниципалитетов, ни сокращения пенсий. Правительство рухнуло именно из-за этого вопроса – и разрыв продолжается по сей день", – сказал Шольц.
Он отметил, что следующему федеральному правительству в феврале придется принять решение о бюджете на 2025 год. По словам немецкого канцлера, увеличивать разрыв, не указав откуда возьмутся дополнительные деньги, было бы "крайне безответственно".
"Откуда возьмутся деньги на поддержку Украины? Откуда взять дополнительные 30 млрд евро с 2028 года, когда специальный фонд Бундесвера уже израсходован, а нам все еще приходится тратить 2% нашей экономики на оборону?" – резюмировал политик.
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