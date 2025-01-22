Шольц детально розповів, чому Німеччина не може схвалити 3 млрд євро допомоги Україні

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю медіагрупі Funke пояснив причину, через яку поки неможливо виділити Україні 3 млрд євро фінансової допомоги. За його словами, саме це питання призвело до розпаду коаліції.

За словами Шольца, дефіцит бюджету Німеччини на 2025 рік, ймовірно, становитиме 25-26 млрд євро. У листопаді 2024 року він запропонував фінансувати допомогу Україні окремо. Для цього він хотів виділити 8,5 млрд євро на підтримку біженців у Німеччині, 4 млрд євро на постачання озброєння та ще 3 млрд євро на додаткові закупівлі зброї.

"Це призвело до так званого додаткового рішення у розмірі 15,5 млрд євро. Це важливо. Щоб не було ні економії коштом міст і муніципалітетів, ні скорочення пенсій. Уряд повалився саме через це питання – і розрив триває досі", – сказав Шольц.

Він зазначив, що наступному федеральному уряду в лютому доведеться ухвалити рішення про бюджет на 2025 рік. За словами німецького канцлера, збільшувати розрив, не вказавши, звідки візьмуться додаткові гроші, було б "вкрай безвідповідально".

"Звідки візьмуться гроші на підтримку України? Звідки взяти додаткові 30 млрд євро з 2028 року, коли спеціальний фонд Бундесверу вже витрачено, а нам досі витрачати 2% нашої економіки на оборону?" – резюмував політик.