Готується зустріч Трампа з Путіним, найближчим часом можлива телефонна розмова – Волц
Підготовка до зустрічі Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна триває, найближчими тижнями можлива телефонна розмова між ними. Про це в ефірі ABC News заявив, що майбутній радник обраного президента США з нацбезпеки Майк Волц.
За його словами, Трамп вважає, що без діалогу з Росією угода по Україні неможлива, тому обраний президент працюватиме над цим питанням найближчими місяцями.
"Я очікую, що найближчими днями або тижнями відбудеться дзвінок між Трампом і Путіним. Йде підготовка до їхньої зустрічі", – сказав Волц.
Він наголосив, що російсько-українська війна має закінчитися дипломатичним шляхом: "Я просто не думаю, що реально сказати, що ми збираємося вигнати кожного росіянина з кожного дюйма української землі".
- 7 січня 2025 року обраний американський лідер допустив, що міг би зустрітися з російським диктатором "значно швидше, ніж через шість місяців". Однак наголосив, що зустріч до інавгурації була б недоречною.
- 9 січня Трамп заявив, що готується його зустріч з російським диктатором Путіним, але не назвав конкретних термінів. У Кремлі заявили, що конкретних планів зустрічі немає.