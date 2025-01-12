Готується зустріч Трампа з Путіним, найближчим часом можлива телефонна розмова – Волц

Майбутній радник обраного президента США заявив в ефірі ABC News, що Трамп працюватиме над питанням російсько-української війни найближчими місяцями

Майк Волц (Фото: ЕРА/CAROLINE BREHMAN)

Підготовка до зустрічі Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна триває, найближчими тижнями можлива телефонна розмова між ними. Про це в ефірі ABC News заявив, що майбутній радник обраного президента США з нацбезпеки Майк Волц.

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За його словами, Трамп вважає, що без діалогу з Росією угода по Україні неможлива, тому обраний президент працюватиме над цим питанням найближчими місяцями.

"Я очікую, що найближчими днями або тижнями відбудеться дзвінок між Трампом і Путіним. Йде підготовка до їхньої зустрічі", – сказав Волц.

Він наголосив, що російсько-українська війна має закінчитися дипломатичним шляхом: "Я просто не думаю, що реально сказати, що ми збираємося вигнати кожного росіянина з кожного дюйма української землі".