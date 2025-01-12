Швейцарія готова прийняти саміт Трампа і Путіна, якщо ті попросять. У країні визнають ордери Гааги
Швейцарія готова прийняти саміт між новообраним президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним, якщо вони попросять про це. Про це заявив Ніколя Бідо, керівник відділу комунікацій дипломатичного відомства країни, передає видання Le Temps.
"Після саміту [миру] в Бюргенштоку Україну, Росію та США регулярно інформували про нашу готовність підтримати будь-які дипломатичні зусилля для встановлення миру", – розповів представник Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії.
Напередодні, 9 січня, Трамп заявив, що готується його зустріч з Путіним, але не назвав конкретних термінів. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков натомість заявив, що конкретних планів зустрічі немає.
Уже 10 січня Пєсков заявив, що і Путін, і Трамп "демонструють взаємну готовність до зустрічі, але рухи в цей бік" мають початися лише після вступу американського президента на посаду.
Речник українського Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що Київ не бачить нічого нового у заяві Трампа про підготовку зустрічі з Путіним і повідомив про підготовку зустрічей Володимира Зеленського та новообраного президента США.
Ще раніше, 7 січня, Трамп допустив, що міг би зустрітися з Путіним "значно швидше, ніж через шість місяців". Однак він наголосив, що зустріч до інавгурації була б недоречною.
У червні 2021 року Швейцарія уже приймала перемовини за участі російського диктатора: тоді він зустрічався у Женеві з чинним президентом Штатів Джо Байденом.
Слід зауважити, що уже у 2022-му Росія внесла Швейцарію до свого офіційного переліку недружніх держав через санкції, запроваджені після повномасштабного вторгнення РФ до України.
Також Швейцарія ратифікувала Римський статут, згідно з яким вона має заарештувати Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду. Утім, у вересні 2024-го вимоги цього ордеру не виконала Монголія, й диктатор зміг відвідати країну.
- У червні 2024-го у швейцарському містечку Бюргеншток відбувся перший Глобальний саміт миру, ініційований Україною.
- У вересні Швейцарія підтримала так званий китайсько-бразильський "мирний план". МЗС повідомило, що українська сторона "розчарована" цим.
- Очікувалося, що другий Саміт миру буде проведено наприкінці листопада. Наприкінці грудня українське МЗС заявило, що до заходу все готово, але "подія заради події не потрібна", Києву потрібне щось результативне, і саме над цим триває робота. Де саме буде проходити другий Саміт невідомо, але у серпня голова ОП Єрмак повідомив, що Україна розраховує на проведення заходу в одній із держав Глобального півдня.