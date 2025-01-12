Швейцарія готова прийняти саміт Трампа і Путіна, якщо ті попросять. У країні визнають ордери Гааги

У 2021-му російський диктатор зустрічався у Женеві з Байденом, після початку повномасштабного вторгнення РФ вважає Швейцарію недружньою країною

Дональд Трамп і Володимир Путін (Ілюстративне фото з зустрічі у Гельсінки у 2019 році: EPA)

Швейцарія готова прийняти саміт між новообраним президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним, якщо вони попросять про це. Про це заявив Ніколя Бідо, керівник відділу комунікацій дипломатичного відомства країни, передає видання Le Temps.

"Після саміту [миру] в Бюргенштоку Україну, Росію та США регулярно інформували про нашу готовність підтримати будь-які дипломатичні зусилля для встановлення миру", – розповів представник Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії.

Напередодні, 9 січня, Трамп заявив, що готується його зустріч з Путіним, але не назвав конкретних термінів. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков натомість заявив, що конкретних планів зустрічі немає.

Уже 10 січня Пєсков заявив, що і Путін, і Трамп "демонструють взаємну готовність до зустрічі, але рухи в цей бік" мають початися лише після вступу американського президента на посаду.

Речник українського Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що Київ не бачить нічого нового у заяві Трампа про підготовку зустрічі з Путіним і повідомив про підготовку зустрічей Володимира Зеленського та новообраного президента США.

Ще раніше, 7 січня, Трамп допустив, що міг би зустрітися з Путіним "значно швидше, ніж через шість місяців". Однак він наголосив, що зустріч до інавгурації була б недоречною.

У червні 2021 року Швейцарія уже приймала перемовини за участі російського диктатора: тоді він зустрічався у Женеві з чинним президентом Штатів Джо Байденом.

Слід зауважити, що уже у 2022-му Росія внесла Швейцарію до свого офіційного переліку недружніх держав через санкції, запроваджені після повномасштабного вторгнення РФ до України.

Також Швейцарія ратифікувала Римський статут, згідно з яким вона має заарештувати Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду. Утім, у вересні 2024-го вимоги цього ордеру не виконала Монголія, й диктатор зміг відвідати країну.

У червні 2024-го у швейцарському містечку Бюргеншток відбувся перший Глобальний саміт миру, ініційований Україною.

У вересні Швейцарія підтримала так званий китайсько-бразильський "мирний план". МЗС повідомило, що українська сторона "розчарована" цим.

Очікувалося, що другий Саміт миру буде проведено наприкінці листопада. Наприкінці грудня українське МЗС заявило, що до заходу все готово, але "подія заради події не потрібна", Києву потрібне щось результативне, і саме над цим триває робота. Де саме буде проходити другий Саміт невідомо, але у серпня голова ОП Єрмак повідомив, що Україна розраховує на проведення заходу в одній із держав Глобального півдня.