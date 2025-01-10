Україна відповіла на слова Трампа про зустріч з Путіним: Нічого нового

Георгій Тихий (Фото: МЗС)

В Україні не бачать нічого нового у заяві Дональда Трампа про підготовку зустрічі з диктатором Володимиром Путіним, він і раніше казав про плани такої зустрічі. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий під час брифінгу.

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За його словами, позиція України "дуже проста": вона хоче завершити війну справедливо для себе й бачить, що Трамп теж "налаштований рішуче на припинення війни".

Головним для України Тихий назвав майбутню зустріч президентів Трампа та Володимира Зеленського: "Бо для нас головне – це спільно працювати з Америкою заради миру".

Щодо можливої зустрічі Трампа та Путіна речник нагадав, що це не перша така заява, тому він "не дуже розуміє, чому в медіа це набуло такого резонансу".

"Звісно, зараз увага підвищена, всі слідкують за кожною заявою, але знову ж таки, ми готуємося до контактів українсько-американських на найвищому і високому рівні одразу після інавгурації", – підсумував він.

Напередодні Трамп заявив, що готується його зустріч з російським диктатором Путіним, але не назвав конкретних термінів. У Кремлі заявили, що конкретних планів зустрічі немає.

Раніше, 7 січня, новообраний американський лідер допустив, що міг би зустрітися з російським диктатором "значно швидше, ніж через шість місяців". Однак наголосив, що зустріч до інавгурації була б недоречною.